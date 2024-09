Wetterwarnung für Landkreis Freudenstadt: Gibt es wieder Gewitter mit Starkregen?

Ein Team der Feuerwehr hatte zuletzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine schlaflose Nacht in Mühringen . Der Pegel der Eyach stieg rasant an, sank aber dann wieder. Nun gibt es die nächste Wetterwarnung für den Landkreis Freudenstadt.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Freudenstadt für diesen Sonntag eine Wetterwarnung vor starkem Gewitter in der Zeit von 16 bis 0 Uhr herausgegeben. Die Wetterwarnung gilt sowohl für den Raum Horb als auch für den Raum Freudenstadt gleichermaßen. Gewitter und Regen ziehen durch den gesamten Südwesten.

Was bedeutet das laut DWD für den Kreis Freudenstadt? In der Vorabwarnung heißt es: „Ab dem Nachmittag zunächst einzelne schwere Gewitter mit Starkregen bis 40 l/m² in kurzer Zeit. Rascher Übergang in schauerartigen, teils gewittrigen Regen mit 20 bis 35 l/m² in wenigen Stunden, gebietsweise auch heftiger Starkregen mit Mengen von 35 bis 60 l/m² möglich, vereinzelt und lokal eng begrenzt extrem heftiger Starkregen mit Mengen um 70 l/m² nicht ausgeschlossen. Nach Mitternacht rasch nachlassend.“

Die Prognose der Hochwasservorhersagezentrale

Die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg schätzt zwar, dass es zu einem mit einem Anstieg des Eyach-Pegels in Bad Imnau auf etwas mehr als zwei Meter. Allerdings ist die Hochwasser-Situation für Mühringen auch immer wieder unberechenbar, wie sich vor einigen Monaten zeigte.