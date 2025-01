7 Starker Schneefall in Hamburg: Gefrierender Regen sorgt laut Deutschem Wetterdienst für Glatteisgefahr im gesamten Bundesgebiet. Foto: Christian Charisius/dpa

Der Winter ist da. Schnee und Eis sorgen auf Deutschlands Straßen für zahlreiche Verkehrsunfälle. Am Sonntag droht Glatteis im gesamten Bundesgebiet.









Offenbach am Main - Der aktuelle Wintereinbruch mit Schneefall und frostigen Temperaturen hat in ganz Deutschland für zahlreiche Verkehrsunfälle und -behinderungen gesorgt. Bislang war vor allem der Norden des Landes betroffen. Doch in der Nacht zum Sonntag droht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im gesamten Bundesgebiet Glatteis.