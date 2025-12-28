Wettervorhersage: Nieselregen und Frost – Wo am Sonntag Glatteis droht

Im Süden bleibt’s grau, im Norden kommt die Sonne raus: Wo die Gefahr für Glatteis besonders hoch ist und wo die Menschen deshalb am meisten aufpassen müssen.
Offenbach - Splitt und Streusalz werden Menschen in weiten Teilen Deutschlands an diesem Morgen wieder benötigen. In der Nacht konnte sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bundesweit Glatteis bilden. Menschen müssen also beim Streuen oder beim Gang zum Bäcker am Sonntagmorgen besonders vorsichtig sein. Die Temperaturen können in der Früh auf 0 bis -5 Grad fallen. Im Süden kann es vereinzelt sogar noch kälter werden.