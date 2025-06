Wettervorhersage: Hitze am Wochenende - mehr als 35 Grad möglich

1 Im Südwesten sind am Wochenende sogar Höchstwerte von mehr als 35 Grad möglich. Foto: Jan Woitas/dpa Warme Luft aus Nordafrika treibt die Temperaturen nach oben. Merklich kühler ist es zuvor vor allem im Norden.







Offenbach - Am Wochenende wird es stellenweise richtig heiß in Deutschland. Warme Luft aus Nordafrika sorgt verbreitet für Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt. "Im Südwesten sind sogar Höchstwerte von über 35 Grad möglich", erklärt DWD-Meteorologe Christian Herold. In den kommenden Tagen ist es im Süden sommerlich, im Norden dagegen oft wolkig und zunächst noch deutlich kühler.