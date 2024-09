Wettervorhersage: Erste Herbstwoche wird wechselhafter, aber warm

1 Zur Wochenmitte kühlt es im Westen ab, es bleibt aber oft spätsommerlich warm im Land. Foto: Daniel Vogl/dpa

Der meteorologische Herbst beginnt. Die neue Woche bringt spätsommerliche Hitze und eine wechselhafte Wetterlage.









Offenbach - Auch nach dem meteorologischen Herbstbeginn bleibt es warm - es drohen allerdings einige Unwetter. "Die neue Woche bringt weiterhin eine sehr warme bis heiße, aber auch deutlich wechselhaftere Witterung", sagte der Meteorologe Florian Bilgeri vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Ein Tief sorge von Westen her für Schauer- und Gewitterpotential. "Am Montag sind zunächst der Süden und Westen betroffen, am Dienstag weiten sich die Schauer und Gewitter auch auf die Mitte und den Norden aus", erklärte der Meteorologe.