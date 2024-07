Wettervorhersage: Endlich Sommer - doch Wetter bald wieder unbeständig

1 Der Sommer dreht auf und bringt Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke Foto: Marcus Brandt/dpa

In mehreren Bundesländern steht der Start der Sommerferien vor der Tür. Der deutsche Wetterdienst kann jedoch noch keine Hoffnung auf das passende Wetter machen.









Offenbach - Endlich bringt der Juli etwas Hochsommer nach Deutschland. An diesem Dienstag werde in fast ganz Deutschland dank heißer nordafrikanischer Luft die 30-Grad-Marke erreicht, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Nur im Nordwesten wird es wolkig und etwas kühler. Ansonsten erwarten die Meteorologen viel Sonnenschein und Spitzenwerte von 34 Grad am Oberrhein. Ein geringes Gewitterrisiko besteht laut der Vorhersage am Alpenrand, hauptsächlich im Allgäu.