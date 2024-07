1 Nach heißen Sommertagen drohen in Teilen Deutschlands wieder Gewitter und Starkregen. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Nach dem Sommerintermezzo wird das Wetter wieder unbeständig. Am Sonntag drohen laut Deutschem Wetterdienst erneut Unwetter.









Link kopiert



Offenbach - Nach heißen Sommertagen drohen am Sonntag in Teilen Deutschlands teils starke Gewitter. "Bei den britischen Inseln steht Tief Heike schon in den Startlöchern", sagte Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach.