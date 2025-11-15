Wetterumschwung im Südwesten: Auf trübes Wochenende folgt ein frostiger Wochenstart

Wer am Wochenende noch über graue 16 Grad klagt, sollte sich warm anziehen: Ab Montag rauschen die Temperaturen herunter und Schneeschauer sind erwartet.
Zum Wochenende ist der angekündigte Wetter-Wechsel mit dunklen Wolken über weite Teile des Landes hinweggezogen. Nach tagelangen, fast frühlingshaften Temperaturen und mildem Novemberwetter regnete es vereinzelt wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Die Sonne lässt sich eher nicht blicken“, sagte ein DWD-Meteorologe für das Wochenende voraus. Die Temperaturen dürften nach seiner Einschätzung die Werte von zunächst 17 und dann höchstens 14 Grad am Sonntag nicht überschreiten.