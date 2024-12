Austausch in Baiersbronn Schulleiter fordern von Politik Perspektiven für Werkrealschule

Die CDU-Landtagsabgeordneten Katrin Schindele und Andreas Sturm haben sich an der gastgebenden Werkrealschule in Baiersbronn mit Schulleitern der Werkrealschulen im Landkreis getroffen, um über die Zukunft dieser Schulform zu sprechen. Und die sparten nicht mit Kritik an der Politik.