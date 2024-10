Wettermann Sven Plöger in Althengstett: „Die Natur ist für unsere Wünsche taub“

Hitzewellen, sinkende Grundwasserspiegel, Ernteausfälle, Waldbrände und Schäden durch Starkregen – beim Klimawandel und seinen Folgen steuert man in Althengstett gegen. Klimaschutz ist dort seit Jahren ein Schwerpunktthema der Kommunalpolitik. In jüngster Vergangenheit rückte die Klimaanpassung in den Fokus, also der Frage, wie auf lokaler Ebene Anpassung an die Erderwärmung helfen kann, besser mit seinen Folgen umzugehen, Schäden in Grenzen zu halten und mögliche Chancen zu nutzen.

Auch nach dem Weggang von Klimaanpassungsmanagerin geht es in Althengstett weiter um die Frage, wie man in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein für die Klimaveränderungen mit sämtlichen Konsequenzen schaffen kann. Die Initiative für den Auftritt Plögers ergriff schließlich Bürgermeister Rüdiger Klahm: „Ich habe mehr oder weniger zufällig seinen Auftritt im vergangenen Jahr in Bad Wildbad mitbekommen“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion, und er habe gleich gedacht, die Veranstaltung passe auch nach Althengstett – weil man sich dort schon länger Gedanken mache, wie man sich für die Folgen des Klimawandels wappnen könne.

Rund ein Jahr sollte es bis zum Auftritt des Meteorologen, Buchautors und Fernsehmoderator dauern, „denn er war auf Monate ausgebucht“, erinnert sich Klahm an die erste Rückmeldung von Plögers Schwester, die die Auftritte des bekannten Wettermanns mit organisiert. „Drei Tage vor Weihnachten 2023 hatte ich Sven Plöger dann persönlich am Telefon“, so Klahm. Er habe einen Auftritt im Herbst 2024 oder erst 2025 angeboten, „da haben wir ihn gleich für 17. Oktober gebucht“.

Seit 2. März 1999 ist Plöger zahlreichen Fernsehzuschauern ein Begriff. Damals moderierte er das erste Mal „Das Wetter im Ersten“ in der ARD, derzeit sind es mehrere Radio- und Fernsehwettersendungen. Gefragt sind seine Vorträge. Außerdem ist der gebürtige Bonner in der Pilotenausbildung tätig und Autor mehrerer Sachbücher über Wetter und Klima. Wenn der Meteorologe über Wetterphänomene rund um den Klimawandel referiert, kommt der Humor trotz des ernsten Themas nie zu kurz.

„Mir gefällt, dass er nach außen unabhängig unterwegs ist und keine Verbindungen zu Verbänden hat“, äußerte sich der Althengstetter Rathauschef im Vorfeld der Veranstaltung gegenüber unserer Redaktion. Das Publikum bekomme am 17. Oktober einen fachlich fundierten, neutralen Vortrag zu hören.

„Zieht euch warm an, es wird noch heißer!“ lautet der Titel von Plögers aktuellem Buch, das er gemeinsam mit Andreas Schlumberger veröffentlicht hat. Eine der Kernaussagen darin lautet: Statt Probleme – deutlich sichtbar an der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021, ablesbar am Dürrejahr 2022 mit Wasserknappheit, massiven Waldbränden und Hitzewellen – anzupacken und die noch verbleibende Zeit zu nutzen, „reden wir uns lieber die Welt schön. Helfen wird das niemandem, denn die Natur ist für unsere Wünsche taub, in ihr finden schlicht physikalische Prozesse statt“. Im Buch geht es darum, diese zu verstehen und zu schauen, wie eine nachhaltigere und gerechtere Welt für Kinder und Enkel geschaffen werden kann. Dabei beginne alles mit der Haltung im Kopf. Es gelte herausarbeiten, wie der Mensch sich verändern muss und wo ihm technische Lösungen helfen können.

„Die Erde braucht den Menschen nicht. Aber wir Menschen brauchen die Erde, um zu überleben“ – deshalb müsse an den bekannten Stellschrauben gedreht und nicht nur darüber geredet werden, hatte Plöger bereits vor rund einem Jahr bei seinem Vortrag in Bad Wildbad gesagt. Deutliche Worte wird er angesichts der zunehmend spürbaren Wetterveränderungen – in der Gäugemeinde waren das bereits mehrfach heftige Niederschläge mit Überschwemmungen – auch bei seinem Auftritt nächste Woche in Althengstett finden.

