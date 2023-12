Wetterlage in Deutschland: Spiegelglatte Straßen, verspätete Züge

1 Ein Fahrzeug vom Winterdienst fährt am frühen Morgen auf der Bundesstraße 112 und streut Salz. Foto: dpa/Patrick Pleul

Bahnfahrer leiden schon seit Tagen unter dem Wintereinbruch, glatte Straßen machen Autofahrern und Fußgängern zu schaffen. Auch am Dienstag kann es erneut teils spiegelglatt werden, warnt der Wetterdienst.









Auch wenn es in den nächsten Tagen etwas milder wird, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach in den kommenden Tagen vielerorts weiter vor möglichem Glatteis. „Was die Glätte angeht, sind viele Teile Deutschlands – bis auf den Westen – immer noch in der Gefahrenzone“, sagt ein DWD-Meteorologe.