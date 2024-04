1 Der Startschuss erfolgte durch die Vorstandssprecherin des Schwarzwaldvereins, Birgit König. Foto: Vögele

Der Reichenbacher Wandermarathon ist ein großer Erfolg geworden. Bei angenehmen Temperaturen haben 460 Menschen die Wanderschuhe geschnürt und sind teils schon früh morgens auf die Piste gegangen. Alle Teilnehmer kamen wohlbehalten zurück.









Auch der sechste Marathonlauf des Schwarzwaldvereins Reichenbach am vergangenen Samstag stieß mit 460 Teilnehmern auf ein ungebrochen großes Interesse Bei diesem sportlichen Ereignis – und darin liegt wohl das Geheimnis des Erfolgs – wurde kein Wert auf Zeitnahme oder Rangfolge gelegt, Schwerpunkt war vielmehr das Wandern in der Gemeinschaft in einer intakten und prächtigen Landschaft.