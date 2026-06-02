Wetterdienst warnt am Dienstag: Im Kreis Calw drohen starke Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagnachmittag auch für den Landkreis Calw eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr.
Eine „amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Dienstagnachmittag, 2. Juni, herausgegeben. Das ist Warnstufe zwei, markantes Wetter. Weiter gibt es noch die Stufen drei, Unwetterwarnung, und vier, Warnung vor extremem Unwetter. Sie galt zunächst bis 16.30 Uhr und wurde bereits bis 17.30 Uhr verlängert.