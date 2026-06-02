Wetterdienst warnt am Dienstag: Im Kreis Calw drohen starke Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst hat am Dienstagnachmittag auch für den Landkreis Calw eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter herausgegeben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr.

Eine „amtliche Warnung vor starkem Gewitter“ hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Dienstagnachmittag, 2. Juni, herausgegeben. Das ist Warnstufe zwei, markantes Wetter. Weiter gibt es noch die Stufen drei, Unwetterwarnung, und vier, Warnung vor extremem Unwetter. Sie galt zunächst bis 16.30 Uhr und wurde bereits bis 17.30 Uhr verlängert.

„Von Südwesten ziehen Gewitter auf“, teilt der DWD mit. Dabei gebe es Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 75 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.

Lebensgefahr durch Blitzschlag

Als mögliche Gefahren nennt der DWD Lebensgefahr durch Blitzschlag, außerdem könnte es einzelne herabstürzende Äste geben, ebenso umherfliegende Gegenstände, vereinzelte, rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen, Aquaplaning oder auch Hagelschlag.

Der Wetterdienst nennt folgende Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (zum Beispiel in Gebäuden); Gewässer meiden; frei stehende Objekte sichern (zum Beispiel Leinwände und Möbel); Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände wie Äste achten.

Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Das Verhalten im Straßenverkehr sollte angepasst werden und Verkehrsteilnehmer sollten überflutete und gefährdete Abschnitte (wie Unterführungen) meiden.

Die Warnstufe zwei gilt fast für den gesamten Kreis Calw – lediglich der westlichste Teil um Ostelsheim ist bislang davon ausgenommen. Da die Gewitter aber von Südwesten her aufziehen, liegt auch die Gäugemeinde voraussichtlich noch im Einzugsgebiet der Gewitterfront.

Die Unwetterwarnung gilt in gleicher Stärke auch für alle umliegenden Landkreise, also Böblingen, Freudenstadt, Pforzheim oder den Kreis Rastatt.