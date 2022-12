1 Auch der November war in Furtwangen wieder deutlich zu warm. Foto: Paul Brennan/Pixabay

Furtwangen - Niederschläge und Sonneneinstrahlung lagen jeweils nahe des langjährigen Durchschnittswertes. Mit einer Mitteltemperatur von 4,5 Grad Celsius lag der vergangene Monat an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 2,6 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Der Vergleichswert beruht auf den Messungen seit 1979. Bezogen auf die 44 bisherigen Aufzeichnungsjahre lag der November damit auf Platz sechs, den Spitzenwert hält der November 2003 mit 5,1 Grad.

Einzelrekorde gab es im vergangenen Monat nicht. Mit 15,5 Grad brachte der 1. November den Monatshöchstwert; er blieb damit deutlich unter dem bisherigen Maximum von 20,5 Grad am 5. November 1994. Am kältesten war es am 6. November, als minus drei Grad registriert wurden.

Es gibt keinen strengen Frost

Der fehlende strenge Frost war dann auch das eigentlich ungewöhnliche in den vergangenen Wochen. Im Mittel liegt der Tiefstwert des Monats bei minus acht bis neun Grad. Den Kälterekord hält der 23. November 1993 mit minus 17,5 Grad. Wenig Spektakulär waren zuletzt die Niederschläge. Mit 134 Litern pro Quadratmeter erreichten sie im November rund 85 Prozent des langjährigen Mittelwertes. Der Tageshöchstwert blieb mit 23 Litern pro Quadratmeter am 18. November sehr überschaubar, vor allem wenn man bedenkt, dass im November 2015 an einem einzigen Tag fast 139 Liter niedergingen.

Niederschläge: derzeit 15 Prozent im Minus

Das Jahr 2022 liegt aktuell mit seinen Niederschlägen 15 Prozent im Minus, vor allem, weil die Monate Mai bis Juli extrem trocken waren. Die Sonne zeigte sich unterdessen annähernd mittelmäßig. Mit 35 Kilowattstunden pro Quadratmeter kam die Einstrahlung im vergangenen Monat auf 96 Prozent des Normalwertes. Die Tageswerte schwankten zwischen jeweils fast 2,8 Kilowattstunden am 10. und 13. November (was um diese Jahreszeit praktisch das theoretische Maximum ist) und 0,3 Kilowattstunden am 29. November.

Im Jahresverlauf liegt die Solareinstrahlung aktuell um 14 Prozent im Plus. Sollte der Dezember durchschnittlich abschneiden, läge das Jahr 2022 auf Augenhöhe mit dem Rekordjahr 2003; schneidet der Dezember hingegen zumindest leicht überdurchschnittlich ab, endet 2022 als das sonnigste Jahr seit vielen Jahrzehnten.

Erster Schnee schmilzt schnell wieder

Auch der erste nennenswerte Schneefall – nach etwas Schneeregen am 27. September – wurde zwischenzeitlich verzeichnet. Am 20. November wurden an der Wetterstation fünf Zentimeter Schnee gemessen, doch schon am Folgetag waren davon aufgrund durchgehend positiver Temperaturen nur noch Reste übrig. Rund ein Zehntel der Novemberniederschläge fiel als Schnee, im langjährigen Mittel sind es 22 Prozent.

Zweitwärmster Herbst

Da der Herbst in der meteorologischen Definition bereits mit dem November zu Ende ging, kann auch dieser schon bilanziert werden. Er war um 2,3 Grad zu mild und damit nach jenem des Jahres 2006 der zweitwärmste bisher. Die Regenfälle lagen 13 Prozent über normal, die Sonneneinstrahlung knapp über dem Sollwert. Sofern der Dezember nicht als kalter Monat endet, wird das Jahr 2022 als das bisher wärmste in die Furtwanger Wetterstatistik eingehen, denn fast durchgehend war es zu warm.

Im bisherigen Jahr gab es einen Monat, der sogar mehr als vier Grad zu warm war (der Oktober), drei weitere Monate, die mehr als drei Grad im Plus lagen und vier weitere Monate, die mehr als zwei Grad zu mild waren. Nur der September war in diesem Jahr etwas zu kühl und der April nur minimal zu warm.

Info: Dezemberwetter

Im langjährigen Durchschnitt beginnt der Dezember in Furtwangen mit einer Schneedecke von 13 Zentimetern. Der Spitzenwert wurde 1981 mit 84 Zentimetern am 1. Dezember gemessen; im Verlauf des Monats wurden sogar 182 Zentimeter daraus. Die mittlere Schneehöhe liegt in diesem Kalendermonat bei 18 Zentimetern, wobei es in den 1980er Jahren noch 25 Zentimeter waren. Die Niederschläge summieren sich in einem durchschnittlichen Dezember auf 218 Liter pro Quadratmeter, womit der letzte Monat des Jahres der regenreichste von allen ist. Im Mittel fallen 38 Prozent der Dezember-Niederschläge als Schnee. Der niederschlagsreichste Kalendertag des Jahres war laut den bisherigen Messungen im Mittel der 19. Dezember mit einem Durchschnittsmenge von 10,9 Litern pro Quadratmeter. Der trockenste ist nach der derzeitigen Statistik übrigens mit nur 1,6 Litern der 2. September.

Letzter Monat ist der trübste

Entsprechend dem niedrigen Sonnenstand ist der Dezember mit durchschnittlich 26 Kilowattstunden pro Quadratmeter der trübste Monat. Fast exakt zur Sonnenwende war der 19. Dezember in den vergangenen Jahrzehnten mit durchschnittlich 0,67 Kilowattstunden pro Quadratmeter der trübste Tag, während der sonnigste Tag des Jahres der 30. Juni war mit durchschnittlich 6,18 Kilowattstunden.