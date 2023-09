Nur um die Monatsmitte des August konnte sich der Hochsommer mit reichlich Sonne und Hitze an mehreren Tagen im Münstertal behaupten, bilanziert die Wetterstation Ettenheimmünster.

Mit einer Monatsmitteltemperatur von 20,2 Grad verabschiedete sich der August trotz der nassen Witterung deutlich zu warm. Die positive Abweichung lag bei 1,8 Grad. Sommerliche Wärme mit mehr als 25 Grad verzeichnete die Wetterstation an 17 Tagen. Ins Schwitzen kamen die Südbadener an acht Tagen mit über 30 Grad im Schatten.

Der heißeste Tag war der 21. August mit 33 Grad in Ettenheimmünster und 31,1 Grad auf der Bergstation Hünersedel auf etwa 700 Meter Höhe.

Die Nächte blieben überwiegend mild im August. Nur am achten August sank die Temperatur mit einem Tiefstwert von 9,8 Grad unter die Zehn-Grad-Marke.

55 Stunden weniger Sonnenschein als durchschnittlich

Deutlich weniger Sonnenschein als üblich gab es im August in diesem Jahr zu verbuchen. Mit insgesamt 188 Sonnenstunden strahlte das Zentralgestirn 55 Stunden weniger herab ins Münstertal als in einem normalen Augustmonat.

Kein Vergleich zum vergangenen Jahr, da schien die Sonne mit beachtlichen 310 Stunden sogar 122 Stunden länger ins Tal. Sonnentage mit über zehn Stunden Sonnenschein gab es im vergangenem August nur an acht Tagen zu genießen.

An zwölf Tagen erreichte das Zentralgestirn nicht mal die fünf Stundenmarke. Bereits richtig herbstlich blieb es am 28. August. Da zeigte sich der August grau und trüb mit überhaupt keinem Sonnenstrahl.

Mehr Regen als sonst

Etwas mehr Niederschlag als üblich sammelte sich im August im Münstertal an. Mit 97,1 Gesamtniederschlag kamen zehn Prozent mehr Regen vom Himmel als sonst in einem normalen Augustmonat. Auf 15 Tage verteilte sich der Niederschlag. Die Zehn-Liter-Marke wurde an zwei Tagen überschritten mit dem nassesten Tag am 25. August mit 21,6 Liter innerhalb von 24 Stunden.

Deutlich nasser war der August auf den Höhen des Hünersedels. Dort ergossen sich am vergangenen Monat Gewaltige 215 Liter. Üblich wären im August nur 116 Liter. Gewitter beobachtete die Wetterstation nur an vier Tagen über dem Münstertal. Der Wind wehte im August meist nur schwach bis mäßig durch das Tal. Am 6. August lag die höchste Windspitze bei 42 Stundenkilometern.

Auf dem 770 Meter hohen Hünersedelturm gab es sechs stürmische Tage im August. Am 24. August fegte ein schwerer Sturm mit bis zu 94 Stundenkilometern über den Hünersedel hinweg.