Wetterbedingter Hangrutsch Asphaltierter Feldweg in Blumberg aufgeplatzt

Blumberg - Der starke Regen am Wochenende, insbesondere am Freitag, hat in der Raumschaft Blumberg nicht nur an mehreren Bereichen zu Hochwasser mit vollgelaufenen Kellern geführt, ganz besonders in Riedöschingen. Auch andernorts sorgten die Naturgewalten für unliebsame Überraschungen und Hinterlassenschaften.