Wetteraussichten: Zum Wochenstart bleibt es sonnig und frostig

Offenbach - Zum Start in die neue Woche erwartet die Menschen in Deutschland ruhiges Winterwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnt allerdings vor Nachtfrösten, Nebel und örtlicher Glätte. "Bei hohem Luftdruck setzt sich auch bis weit in die neue Woche die ruhige Wetterphase fort", sagte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau. Verantwortlich dafür sei das Hoch "Caroline".