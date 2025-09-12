Wetteraussichten: Wetterdienst erwartet herbstliches Wochenende

Am Wochenende bleibt es wechselhaft: Fast überall ist mit Regen und lokalen Gewittern zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet teils herbstliche Stimmung.
Offenbach - Mit ruhigem Spätsommerwetter können die Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen vorerst nicht rechnen. Am Wochenende wird "fast jede Region irgendwann einmal nass gemacht", sagte der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD). "Dabei kann es vereinzelt Blitz und Donner oder stellenweise Platzregen geben."