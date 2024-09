Wetteraussichten: Wetterdienst: Altweibersommer mit viel Sonne

2 Die Sonne soll sich in den kommenden Tagen öfter zeigen. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa

Es wird noch einmal sommerlich-warm. Altweibersommer, sagen die Meteorologen.









Offenbach - Der Sommer flackert in Deutschland in den kommenden Tagen noch einmal auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartet warmes Altweibersommerwetter mit viel Sonne. Nur vereinzelt könne es Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen am Tag auf bis zu 26 Grad an. "Dass der eigentliche Sommer vorbei ist, merkt man allerdings an den bereits langen Nächten, in denen es kräftig abkühlen kann", sagte Meteorologe Adrian Leyser. Gebietsweise seien auch Nebelfelder möglich. Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch 21 bis 26 Grad Celsius, südlich der Donau soll es etwas kühler werden.