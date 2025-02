Wetteraussichten: Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

Wetter am Wochenende in weiten Teilen freundlich

1 Das Wetter wird am Wochenende teils freundlich. Foto: Christoph Soeder/dpa

Mit Minusgraden ist am Wochenende in Deutschland tagsüber erst einmal nicht zu rechnen. In großen Teilen wird es statt dauergrau dabei heiter und sonnig.









Offenbach - Mit Nebel, Wolken und Niederschlägen, aber auch Sonne ist das Wetter am Wochenende in Deutschland zweigeteilt. Ein Hoch schwächele, doch komme aus Skandinavien schon das nächste Hoch nach, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. "Das bedeutet für viele von uns ruhiges, niederschlagsarmes und teilweise auch recht sonniges Wetter - zumindest wenn sich Nebel und Hochnebel auflösen."