1 Auch in den kommenden Tagen könnte es hier und da noch einmal weiß werden. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa

Das Wetter in Deutschland hält in den kommenden Tagen einen Mix bereit. Dabei wird auch die ein oder andere Flocke Schnee erwartet.









Offenbach - Das Wetter in Deutschland wird wieder winterlicher und vereinzelt wird es auch weiß. "Am Donnerstag nimmt das Wetter an Fahrt auf", sagte die Meteorologin Julia Tuschy vom Deutschen Wetterdienst (DWD).