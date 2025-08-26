Wetteraussichten: Unwetter drohen - Wetterdienst rechnet mit Starkregen

Regenjacke oder Schirm nicht vergessen: Die kommenden Tage werden deutlich nasser. Auch Gewitter und Starkregen erwartet der Wetterdienst.
Offenbach - Schauer und Gewitter bringen einen kleinen Wetterwechsel nach Deutschland - von Mittwoch an wird es deutlich nasser. Die Temperaturen bleiben zwar mit 25 bis 29 Grad sommerlich - nur im äußersten Norden wird es mit 22 bis maximal 25 Grad etwas kühler. Allerdings erwartet der Deutsche Wetterdienst im Tagesverlauf teilweise schwere Schauer und Gewitter mit Starkregen. Insbesondere der Südwesten sei betroffen. Im Norden und Osten bleibe es bei einzelnen Gewittern und Schauern.