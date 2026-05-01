Wetteraussichten: Sommerliche Temperaturen am ersten Mai-Wochenende

Bei zunehmenden Regenschauern bleibt es im Land mit wenigen Ausnahmen sommerlich warm. Laut Deutschem Wetterdienst könnte am Wochenende im Osten sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden.
Offenbach/Main - Nach einem sonnigen Start in den Mai ziehen zum Wochenende wieder vermehrt Wolken auf. Am Samstag ist es zunächst verbreitet sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland und an den Küsten werden Temperaturen um die 23 Grad erwartet, im Rest des Landes klettern die Werte auf sommerlich warme 25 bis 29 Grad.