Wetteraussichten: Pulloverwetter am Samstag - Sommerlich zur neuen Woche

Kurz wird es kühl: Am Samstag lohnt es sich in vielen Teilen Deutschlands eine Jacke und mitunter auch einen Regenschirm dabeizuhaben. Danach zeigt die Sommerwetterkurve aber wieder nach oben.
Offenbach - Am Wochenende breitet sich in Deutschland kühlere Luft aus und sorgt kurzzeitig für ein herbstliches Intermezzo. "Lediglich im Südwesten werden noch 23 Grad erreicht, ansonsten ist die 20-Grad-Marke oftmals die obere Grenze", sagte der Meteorologe Fabian Chow vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Tiefstwerte liegen in der Nacht auf Samstag bei 6 bis 11 Grad, in den Nächten auf Sonntag und Montag sind 4 bis 10 beziehungsweise 11 Grad möglich.