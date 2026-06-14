Wetteraussichten: Launiges Wetter zum Montag – Hitze zur Wochenmitte

Die neue Woche startet überwiegend grau – nur in Teilen von Deutschland setzt sich die Sonne durch. Wo ab Mittwoch heiße Luftmassen dann Temperaturen von teils über 30 Grad mit sich bringen.
Offenbach/Main - Wolken, Schauer und vereinzelte Gewitter halten sich auch zum Start in die neue Woche zumindest in einer Hälfte Deutschlands hartnäckig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bringt der Montag im Süden und Südwesten verbreitet sonniges und trockenes Wetter mit sich. Vom Norden bis zur Mitte dominieren dagegen Wolkenfelder, die im Nordosten sowie an den Alpen auch einzelne Regenschauer bringen können.