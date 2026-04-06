Wetteraussichten: Kühl im Nordosten, warm im Südwesten

Der Wetterdienst erwartet in den nächsten Tagen eher ruhiges Frühlingswetter – doch zwischen Nordost und Südwest gibt es große Temperaturunterschiede. Was Pflanzenliebhaber jetzt beachten sollten.
Offenbach - Nachdem der Ostermontag im Nordosten noch windig bis stürmisch ausfällt, wird ansonsten in weiten Teilen Deutschlands in den nächsten Tagen meist ruhiges und freundliches Wetter erwartet. Zugleich zeigen sich deutliche Unterschiede bei den Temperaturen: Während es im Norden und Nordosten recht kühl bleibt, sind im Westen und Südwesten bis zu 24 Grad möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach miteilt.