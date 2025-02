Wetteraussichten: Kaltes Winterwochenende steht bevor

1 Die kommenden Nächte werden bitterkalt. Zweistellige Minusgrade erwartet der Wetterdienst in manchen Teilen Deutschlands. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Frost und eisige Nächte: Am Wochenende zeigt sich das Wetter in Deutschland von seiner winterlichen Seite. Der Wetterdienst warnt vor strengem Frost und zweistelligen Minusgraden.









Link kopiert



Offenbach - Kälte, Schnee und manchmal Sonne: Das Wochenende wird durchweg winterlich. "Schal und Mütze müssen überall griffbereit liegen", sagte der Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Vor allem im Osten herrscht öfter Dauerfrost, während im Westen und Südwesten zarte Plusgrade erreicht werden. Der DWD erwartet am Samstag Höchsttemperaturen zwischen minus 2 Grad im Erzgebirge und bis zu plus 5 Grad am Niederrhein. Schnee gibt es vorrangig an den Küsten.