Wetteraussichten: Grau und nass am Feiertag - wann es wieder ein bisschen schöner wird

Gewitter, Regen, dichte Wolken: Die aktuelle Wettervorhersage klingt fast schon düster. Doch zumindest eine leichte Besserung ist bereits in Sicht.

Für Spaziergänger und Wanderer gilt am Fronleichnams-Feiertag: den Regenschirm nicht vergessen. Der Donnerstag bietet dichte Wolken, etwas Sonne am ehesten Richtung Allgäu. Von Westen kommt immer öfter Regen, am Nachmittag und Abend wird es überall nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Vor allem auf der Schwäbischen Alb und in Baden kann es teils zu einzelnen, mitunter auch kräftigen Gewittern kommen.

Auf Schwarzwaldgipfeln Sturmböen möglich Die Höchstwerte gehen laut DWD von 16 Grad im Bergland bis 22 Grad am Rhein. Dazu kommt in Böen starker bis stürmischer Südwestwind, bei Gewittern und auf den Schwarzwaldgipfeln Sturm- oder schwere Sturmböen. Lokal ist zudem auch Starkregen und Hagel möglich.

Am Wochenende sind laut Wetterdienst bis zu 24 Grad möglich. Foto: IMAGO/Michael Weber

In der Nacht zum Freitag soll es in der Südosthälfte noch längere Zeit Regen geben, sonst einzelne Schauer, anfangs noch Gewitter. Die Tiefstwerte liegen bei voraussichtlich 13 bis 9, im Bergland bei 7 Grad. Dabei lässt der Wind überall nach.

Leichte Wetter-Besserung Richtung Wochenende

Am Freitag bleibt es weiter wolkig bis stark bewölkt mit Schauern, vereinzelt auch kurzen Gewittern. Zum Abend hin soll es laut DWD weitgehend trocken werden, dann auch öfter sonnig. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 17 und 21, im Bergland um 15 Grad. Dazu kommt mäßiger, mitunter frischer Wind aus West bis Nordwest, in Böen stark. In der Nacht zum Samstag ist es meist gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen dann laut Vorhersage bei 10 bis 6 Grad.

Am Samstag erwartet der DWD von Südwesten her rasch wieder dichte Wolken und etwas Regen. Nachmittags soll es zumindest gelegentlich Sonne geben. Es sind jedoch weiterhin Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Mit 20 bis 24, im Bergland um 18 Grad soll es auch etwas wärmer werden. Dazu kommt schwacher bis mäßiger, von Ost auf Südwest bis West drehender Wind.