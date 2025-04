Zum Beginn der Osterferien nimmt sich auch die Sonne eine Auszeit: Am Samstag können sich die Menschen in Baden-Württemberg noch auf blauen Himmel und viel Sonnenschein freuen. Die Temperaturen steigen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf bis zu 23 Grad in Stuttgart, im Raum Freiburg sogar auf bis zu 25 Grad.

Ab Sonntag müssen dann Regenschirm und Regenjacke herausgeholt werden. Bereits in der Nacht ziehen dichte Wolken auf, wie ein Meteorologe des DWD sagte. Am Tag ziehen dann Schauer über das ganze Land. Vereinzelt könne es auch gewittern. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad im Schwarzwald und 22 Grad an der Tauber. In Stuttgart werden bis zu 21 Grad erwartet. Auch zum Wochenstart kann es immer wieder regnen. Dazu werden Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad erwartet.

Wer zu Beginn der Ferien verreisen will und auf schönes Wetter setzt, muss weit von Baden-Württemberg weg: Es ziehe ein ausgeprägtes Tiefdruckgebiet über das westliche Europa, so der Wetterexperte. Chancen auf regenfreies Wetter gibt es demnach am östlichen Mittelmeer, wie etwa in der Türkei.