Wetteraussichten: Bis zum Wochenende bleibt es frühlingshaft

1 Am Samstag könnte der erste Sommertag mit Temperaturen um 25 Grad bevorstehen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Reichlich Sonne und steigende Temperaturen - Regen ist in den nächsten Tagen Mangelware. Am Samstag könnte es im Südwesten schon 25 Grad warm werden. Wann kommt der Wetterumschwung?









Offenbach - Auch in den kommenden Tagen bleibt der von Landwirten oder der Binnenschifffahrt ersehnte Regen in den meisten Regionen Deutschlands aus. Nur im Nordosten könnte am Freitag der eine oder andere Tropfen fallen. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer "außergewöhnlichen Trockenperiode" und erwartet erst am Wochenende einen Umschwung zu wechselhaftem Wetter. Erste Schauer und Gewitter könnten am Sonntag von Westen her nach Deutschland ziehen, sagte der Meteorologe Nico Bauer. Wo genau Regen herunterkommt, könne bislang nicht gesagt werden.