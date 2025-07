1 Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage Gewitter vorher. Foto: Simon Zeiher/onw-images/dpa Nach sommerlicher Wärme folgt die Abkühlung: Tief «Isaac» nistet sich ein. Lokal kann es Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturm geben.







Offenbach - In der deutschen Wetterküche brodelt es. Am Sonntagnachmittag ziehen von Westen und Südwesten her Schauer und teils kräftige Gewitter auf, die sich am Abend in weitere Landesteile ausbreiten werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Lokal kann es auch zu Unwettern mit heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen kommen.