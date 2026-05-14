Wetterausblick: Himmelfahrt fällt vielerorts ins Wasser

Am Feiertag drohen vielerorts Schauer, Gewitter und stürmische Böen. Warum Regenschirm und warme Kleidung an Christi Himmelfahrt sinnvoll sind.
Offenbach - Wer mit oder ohne Bollerwagen am Feiertag unterwegs ist, sollte den Regenschirm dabeihaben: Am Donnerstag drohen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Teilen Deutschlands Gewitter. Im Tagesverlauf seien zahlreiche Schauer und kurze Gewitter möglich, hieß es in der am Morgen aktualisierten Fassung der Vorhersage. Kleinkörniger Hagel und stürmische Böen seien nicht ausgeschlossen. Erst zum Abend hin soll sich das Wetter beruhigen.