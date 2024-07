Wetter: Zahlreiche Einsätze wegen Unwetter in Hessen

1 In Hessen sind am Mittwochabend einige Straßen durch Unwetter überflutet worden (Symbolbild). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Ein Unwetter sorgt in Hessen für überschwemmte Straßen, umgekippte Bäume und hoch gedrückte Gullydeckel. Es kommt auch zu Verkehrsunfällen.









Offenbach - Ein heftiges Unwetter hat in Hessen zu zahlreichen Polizeieinsätzen geführt. In Offenbach sowie dem Umkreis wurden am Mittwochabend hauptsächlich hoch gedrückte Gullydeckel auf Fahrbahnen gemeldet, wie die Polizei mitteilte. In Dietzenbach musste eine S-Bahn-Unterführung aufgrund der Wassermassen zwischenzeitig gesperrt werden. In der Stadt Hanau und im Mainz-Kinzig-Kreis gab es rund 30 Unwettereinsätze. Auch hier liefen Gullydeckel über und Bäume stürzen um. Der Polizei wurden außerdem überflutete Fahrbahnen oder umherfliegende Gegenstände gemeldet. Vereinzelt kam es vermutlich aufgrund von Aquaplaning zu Verkehrsunfällen. Laut Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.