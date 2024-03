Im morgendlichen Berufsverkehr ist in einigen Gegenden des Landes Vorsicht angebracht. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes kann es schneien und glatt werden. Und so wird das Wetter in Baden-Württemberg in dieser Woche.

Der Winter ist in manchen Gegenden des Südwestens noch nicht vorbei: Vor allem in Höhenlagen müssen sich Menschen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge auf Schnee und Glätte einstellen.

Wie ist das Wetter am Mittwoch?

Im Südschwarzwald und auf der Alb erwartet der Deutsche Wetterdienst in Höhen ab 800 Metern etwa ein bis drei Zentimeter Neuschnee, Frost und Glätte. Von der Nacht zum Mittwoch (6. März) an sind im äußersten Südosten des Landes ab etwa 600 Metern sogar fünf bis zehn Zentimeter Schnee möglich. Es kann dort auch glatt werden. Anderenorts kann es mitunter stark regnen.

Bisher sind die Möglichkeiten für Wintersportler im Land eher begrenzt. Im großen Feldberg-Gebiet liegen zwei bis sieben Zentimeter Altschnee, wie die Feldbergbahnen am Dienstag auf ihrer Internetseite berichteten. Lediglich 2 von insgesamt 17 Liften und Bahnen sind demnach in Betrieb. Das größte Wintersportgebiet im Land hatte Ende Februar von einer nur durchwachsenen Saison berichtet.

Der DWD resümierte Ende vergangenen Monats, Baden-Württemberg habe den mildesten Winter erlebt, seit die Temperaturen gemessen werden. Lediglich Anfang Dezember und um die Januarmitte war es den Angaben zufolge winterlich. Wetterexperten hierzulande orientieren sich am meteorologischen Winter, der vom 1. Dezember bis zum 28. Februar dauerte.

Wie wird das Wetter am Donnerstag?

Am Donnerstag (7. März) wird es laut DWD zunächst wolkig, im Tagesverlauf lockert d Wolkendecke zunehmend auf. Am Morgen gibt es vereinzelt Sprühregen und in hohen Lagen auch Schneegriesel. Sonst ist es den Tag über weitgehend niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen zwischen 5 Grad im Hotzenwald und bis 12 Grad in Mittelbaden.

Wie wird das Wetter am Freitag?

In der Nacht zum Freitag (8. März) ist der Himmel klar und nur gering bewölkt. Es bleibt trocken. Bei Temperaturen von 2 Grad am Rhein und minus 7 Grad in Oberschwaben liegt vereinzelt Reif. In einzelnen Höhenlagen im Schwarzwald können starke bis stürmische Böen aus Ost auftreten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte im Bergland von 7 und in den Niederungen bis 14 Grad.

Wie wird das Wetter am Samstag?

In der Nacht zum Samstag (9. März) bringen Wolkenfelder vereinzelt Regen. Asonsten ist es den Tag über niederschlagsfrei. Im Bergland wird es maximal 9 Grad 15 Grad am Rhein. Der Wind weht schwach bis mäßig, in Hochlagen mit starken Böen aus Nordost bis Ost.

Wie wird das Wetter am Sonntag?

In der Nacht zum Sonntag (10. März) und über den ganzen Tag hinweg bleibt es weitgehend trocken. Es herrschen Temperaturen zwischen minus 1 und fünf Grad. In hohen Berglagen kommt es zu starken bis stürmischen Böen aus Ost bis Südost.