Wetter: Winterwetter mit glatten Straßen - viele Unfälle

In Deutschland herrscht nach wie vor Winterwetter. Viele Straßen sind glatt - das hatte bereits mehrere tödliche Unfälle zur Folge. Wie sind die Aussichten für das Wochenende?
Paderborn - Es herrscht weiterhin winterliches Wetter in Deutschland - zahlreiche Straßen sind glatt und gefährlich. Bei einer Unfallserie aufgrund von Glätte auf der Autobahn 44 bei Paderborn sind am frühen Morgen drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld.