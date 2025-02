Wetter: Wintervergnügen in der Hauptstadt

Wintervergnügen in der Hauptstadt

Verschneite Bäume glitzerten im Tiergarten. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Selten ist Berlin so weiß wie an diesem Valentinstag. Starker Schneefall sorgt für echtes Wintergefühl.









Berlin - Zum ersten Mal in diesem Winter erlebt die Hauptstadt richtig viel Schnee. Weiß statt Wintergrau - das begeistert Kinder und Spaziergänger gleichermaßen. Am östlichen Stadtrand wurden schon am Vormittag die ersten Langläufer gesichtet. Alexanderplatz und Regierungsviertel lagen unter einer bis zu 20 Zentimeter dicken Schneeschicht, verschneite Bäume glitzerten und Hunde tobten im puderigen Weiß. Allerdings hatten auch Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser mehr zu tun als sonst.