Wetter: Winterliches Wetter hält Süden und Osten weiterhin im Griff

1 In Ostdeutschland kommt es am Mittwoch weiterhin in einigen Regionen zu Schnee, Frost und Glätte. Foto: Jan Woitas/dpa Minusgrade und Schnee gibt es heute unter anderem in der Lausitz und im Erzgebirge. Besonders in den Morgenstunden warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte.







Link kopiert



Offenbach - Das winterliche Wetter hält sich weiterhin vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Unter anderem im Hochschwarzwald, der Oberlausitz und dem Erzgebirge soll es heute Schnee, Frost und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Süddeutschland sei bis zum Mittag auch in flacheren Regionen mit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee zu rechnen.