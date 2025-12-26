Wetter: Wetter wird ein wenig milder - Sonniger Sonntag

Nach frostigen Feiertagen bringt Hoch Jasmin ein bisschen mildere Luft nach Deutschland. Vor allem am Sonntag strahlt oftmals die Sonne. Wie geht es in der kommenden Woche weiter?
Offenbach - Nach recht kalten Weihnachtsfeiertagen wird es ein wenig milder in Deutschland - zumindest vorerst. "Zum Start in das letzte Wochenende des Jahres etabliert sich das Hoch Jasmin über dem Nordostatlantik und damit kippt die Strömung allmählich auf nordwestliche bis nördliche Richtungen", sagte Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "In Verbindung damit wird etwas mildere und feuchtere Luft herangeführt."