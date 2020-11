Wetter Weiße Weihnachten oder milder Winter?

Unter den Stiefeln knirscht der weiße Schnee, jeder Atemzug ist in der kalten Luft zu sehen, und von den Dächern hängen glitzernde Eiszapfen - diesen Winter stehen die Chancen auf so ein Erlebnis schlecht, so Wetterexperte Wolfgang Eich aus Villingen-Schwenningen. Denn die ersten Prognosen kündigen eine milde Jahreszeit an.