Der Samstag wird in einigen Regionen heiß. Der Wetterdienst warnt sogar. Welche Bundesländer sind betroffen?







Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen Deutschlands vor Hitze. Betroffen sind demnach Regionen in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Amtliche Warnung vor Hitze gilt laut Wetterdienst am Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr.