Der Mittwoch bringt Wind und Sturm rund um Albstadt, Balingen und Hechingen. Ab dem Nachmittag ziehen Gewitter in den Südwesten. So wird das Wetter bis zum Brückentag.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Zollernalbkreis vor Wind- und Sturmböen.

Die Warnung gilt am Mittwoch, 28. Mai, von 12 bis 22 Uhr.

„Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 Stundenkilometer aus westlicher Richtung auf“, so der DWD. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen müsse mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden.

Gewitter ziehen ab dem Nachmittag in den Südwesten. Lokal kann Hagel und Starkregen auftreten. In der Nacht zum Donnerstag werden die Gewitter dem Wetterdienst zufolge abklingen.

Wetter: mehr Sonne am Freitag

Der Donnerstag bringt reichlich Wolken, einzelne Schauer sind in Baden-Württemberg möglich. Erst der Freitag bringt mehr Sonne – perfektes Wetter am Brückentag also.