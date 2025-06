Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Zollernalbkreis vor Hitze.

Am Samstag wird bis zu einer Höhe von 600 Metern eine starke Wärmebelastung erwartet.

Lesen Sie auch

Die Warnung gilt zunächst zwischen 11 und 19 Uhr.

Wetter im Zollernalbkreis: wieder mehr als 30 Grad

„Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen", schreibt der DWD. „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."

Die Hitzewelle beginnt in Baden-Württemberg laut DWD am Samstagnachmittag, dann werden wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet, im Bergland etwas darunter. Am Sonntag werden im Südwesten bis zu 35 Grad erreicht.