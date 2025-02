Wetter-Vorhersage: Warmfront weckt Vorfreude auf den Frühling

2 Noch ist es frostig, doch es nähert sich eine Warmfront. Foto: Jens Büttner/dpa

Bis zu 19 Grad können es am Freitag im Westen Deutschlands werden. Vorher bleibt es vor allem nachts sehr kalt.









Offenbach - Eisig ist es derzeit vor allem in Ostdeutschland, während andernorts schon die Vorfreude auf den Frühling wächst. In den Westen zieht in den kommenden Tagen zunehmend Warmluft, die die Temperaturen weit in den zweistelligen Bereich steigen lässt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach vorhersagt. "Am Freitag könnten im Westen sogar Temperaturen von bis zu 19 Grad auf uns warten", erklärte DWD-Medienmeteorologin Sonja Stöckle.