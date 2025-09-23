Wetter-Vorhersage: Dauerregen mit großen Mengen im Südwesten erwartet

1 Mancherorts soll so viel Regen fallen wie sonst in einem Monat. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa In manchen Gegenden im Südwesten könnte es innerhalb weniger Stunden so viel regnen wie sonst nur in einem Monat. Betroffen sind aber nur bestimmte Regionen.







Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst erwartet für einige Regionen im Südwesten Deutschlands Dauerregen mit teils ungewöhnlich großen Mengen. Vom späten Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag seien in einem Streifen von der Pfalz bis in den Norden Baden-Württembergs lokal bis zu 90 Liter pro Quadratmeter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Gebietsweise sollen in diesem Zeitraum sonst 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 bis 36 Stunden niedergehen.