Wetter-Vorhersage: Ab Sonntag wird es sonniger - Temperaturen steigen leicht

Es bleibt wechselhaft, doch es gibt auch Lichtblicke. Was der Deutsche Wetterdienst für Wochenendausflüge empfiehlt.
Offenbach - Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Schauern beginnt das Wochenende in einem Großteil Deutschlands. "Von der Mitte in den Osten treten weniger Schauer auf und die Sonne zeigt sich auch einmal länger", heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für den Samstag. Im äußersten Norden ist es windig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 17 Grad, am mildesten wird es an der Oder.