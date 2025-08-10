Wetter: Viel Regen, wenige Gewitter: Deutlich weniger Blitze erfasst

Zuletzt fiel der Sommer vielerorts buchstäblich ins Wasser. Wirkte sich das auch auf die Zahl der Blitze bei Gewittern aus?
München - Es hat zwar viel geregnet, aber es gab relativ wenige Gewitter: In den vergangenen Sommerwochen sind in Deutschland so wenige Blitze registriert worden wie lange nicht mehr. Vom 1. Juni bis 31. Juli seien 394.000 Entladungen erfasst worden, teilte das Münchner Blitzortungsunternehmen Nowcast mit. Dies sei der niedrigste Wert seit mindestens 15 Jahren. In die Zählung fließen alle Blitze ein - also die, die auf dem Boden eingeschlagen sind, und diejenigen, die die Erde nicht berührten.