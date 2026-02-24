Wetter: US-Ostküste kämpft mit Folgen des Schneesturms

Ein heftiger Sturm fegt Schneemassen in US-Städte und bringt das öffentliche Leben dort zum Erliegen. Noch immer sind Hunderttausende Haushalte ohne Strom. New Yorks Bürgermeister bittet um Hilfe.
New York - Schneeschaufeln gegen Bezahlung, Flugabsagen en masse und Hunderttausende Haushalte ohne Strom: Ein Wintersturm hat den Alltag von Millionen Menschen im Nordosten der USA auf den Kopf gestellt. In Teilen des Bundesstaats Rhode Island fiel laut der Nationalen Wetterbehörde fast ein Meter Schnee, im Bundesstaat Massachusetts wurden teilweise mehr als 80 Zentimeter gemessen. Im berühmten New Yorker Central Park gingen fast 50 Zentimeter Schnee nieder.