Wetter: Ungemütliche Wetteraussichten mit Gewitter und Regen

Es wird am Mittwoch wieder nass. Foto: Patrick Pleul/dpa Heute wird es vielerorts wieder nass. In einigen Regionen soll es auch Gewitter und Starkregen geben.







Offenbach - Der Tag beginnt heute in Deutschland größtenteils mit Wolken - später wird es nass. Am Morgen gibt es im Nordwesten und an den Alpen bereits einzelne Gewitter mit starken Windböen, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Im Laufe des Tages breiten sich Schauer und Gewitter über die mittleren Landesteile bis in den Osten und nach Nordbayern aus. Mittags und nachmittags kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.