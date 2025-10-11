Wetter: Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in Südostspanien

Alarmstufe rot, Evakuierungen und abgesagte Events: Starker Regen erschreckt Menschen in Spanien. Dann gibt es eine Entwarnung, aber Erinnerungen an eine frühere Katastrophe können wachwerden.
Los Alcázares - Heftige Regenfälle haben in der Region Murcia im Südosten Spaniens am Mittelmeer zu überschwemmten Straßen, Feuerwehreinsätzen und zur Evakuierung Dutzender Anwohner geführt. Regionalpräsident Fernando López Miras warnte Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Campo de Cartagena und Mazarrón, "unnötige Fahrten zu vermeiden und vorsichtig zu sein", wie der staatliche TV-Sender RTVE berichtete.