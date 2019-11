Wetter Sturmböen im Hochschwarzwald erwartet

Am Mittwoch soll es bewölkt bis bedeckt bleiben. Gebietsweise regnet es. Die Höchsttemperaturen reichen von 8 bis 16 Grad. Es wird ein schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind mit frischen bis starken Böen erwartet. Im Bergland kommt es zu starken bis stürmischen Böen, in Gipfellagen des Schwarzwaldes zu Sturmböen und am Feldberg zu schweren Sturmböen.